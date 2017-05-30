Вашингтон, 30 мая, 2017, 15:36 — ИА Регнум. Официальные лица России смеются над «фейковыми» новостями СМИ США, пытающихся оправдать проигрыш представителя Демократической партии на президентских выборах-2016. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Российские официальные лица, вероятно, смеются над США и над тем, как жалкие оправдания проигрыша демократов на выборах заполонили «фейковые» новости», — написал глава Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большинство крупных СМИ США, подконтрольных Демократической партии США, ведут против Трампа и его администрации тотальную информационную войну.

Эти СМИ регулярно публикуют «утечки» о якобы связях Трампа и его команды с российскими властями. До сих пор не было представлено ни одного внятного доказательства существования этой связи.

Читайте также: Трамп: «Фейковые новости — это враг»