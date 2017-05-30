Анкара, 30 мая, 2017, 15:42 — ИА Регнум. Пять бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК) сложили оружие и сдались вооруженным силам Турции в провинции Ширнак, расположенной на юго-востоке страны, сообщает 30 мая Anadolu.

Курды РПК строй

По заявлению генерального штаба вооруженных сил Турции, один из задержанных сбежал от РПК в районе Улудере. Четверо других также дезертировали, покинув базу РПК на севере Ирака.

В прочих спецоперация в провинции Хаккари вооруженные силы Турции захватили 406 зенитных орудий, четыре гранатомета РПГ-7, а также боеприпасы.

В районе Хани, находящемся в провинции Диярбакыр, было изъято три ружья, а также 127 кг гашиша.

Напомним, РПК считается в Турции террористической организацией, воюющей с Анкарой на протяжении многих десятилетий. Целью турецких курдов является создание собственной автономии в рамках страны.

С тех пор, как в 2015 году между курдами и правительством Турции были разорваны мирные соглашение, погибли тысячи людей, включая мирных граждан.