Бангкок, 30 мая, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Гражданин Великобритании китайского происхождения Энтони Чэн, работающий репортером для китайского телеканала CCTV, был арестован вечером 29 мая в международном аэропорту Бангкока. В багаже журналиста были обнаружены бронежилет и противогаз, которые, согласно законодательству Таиланда, считаются оружием.

(сс)Takeaway Полиция Тайланда

Как отметили в руководстве CCTV, задержание журналиста из-за противогаза и бронежилета противоречит здравому смыслу. Репортер был арестован во время пересадки в аэропорту Бангкока на пути в иракский Мосул, куда Энтони Чэн должен был прибыть для освещения событий, пишет «Наньцзао жибао».

Согласно действующему законодательству, противогазы и бронежилеты причисляются к оружию, провоз которого без специальной лицензии запрещен. Нарушителям данного закона грозит заключение на срок до пяти лет.

Полиция Таиланда также арестовала журналиста из Германии, у которого также был обнаружен бронежилет и противогаз. Медиа-холдинги неоднократно критиковали данный закон, однако поправки в него так и не были внесены.

Задержание иностранных журналистов подтвердили власти Таиланда. Официальный представитель службы безопасности аэропорта Бангкока Сомчарт Манерат сообщил, что задержанные журналисты обвиняются в незаконной транспортировке оружия.

В 2015 году власти страны арестовали гонконгского фотографа Энтони Кван Хок-чуна за ношение бронежилета во время освещения террористических актов в Бангкоке. Спустя несколько недель журналист был отпущен на свободу.