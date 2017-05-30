Секс-просвет в школах? Чем грозит «тайная» Стратегия в интересах детей
Орел, 30 мая, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Орел присоединился к акции протеста против действий детского омбудсмена Анны Кузнецовой. 30 мая член регионального совета «Родительского общероссийского сопротивления» Евгений Темиргалеев провел одиночный пикет.
«Есть опасения, что Национальная стратегия в интересах детей, которую планируют отдать на подписание президенту 1 июня, будет еще более ювенальной, чем та, которая действовала в 2012—2017 годах», — пояснил ИА REGNUM свою позицию Евгений Темиргалеев.
«Я как представитель «Родительского всероссийского сопротивления» и родители по всей стране выступаем против того, чтобы такие серьезные документы, как стратегия, принимать без обсуждения с родительской общественностью, с экспертами», — добавил представитель «РВС».
В частности, отметил Евгений Темиргалеев, у представителей «РВС» есть опасения, что российская Национальная стратегия в интересах детей может оказаться адаптированным переводом Стратегии Совета Европы по обеспечению прав ребенка на период до 2021 года.
«Там может оказаться и секс-просвет, например, с обязательным преподаванием в школах, запрет на физические наказания и другие направления», — добавил собеседник агентства.
Как сообщало ИА REGNUM, 29−30 мая в десятках российских городов прошли одиночные пикеты против действий уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой. Общественники выступают против засекречивания текста Национальной стратегии в интересах детей и заявляют о проювенальной позиции омбудсмена.
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