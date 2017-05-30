Орел, 30 мая, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Орел присоединился к акции протеста против действий детского омбудсмена Анны Кузнецовой. 30 мая член регионального совета «Родительского общероссийского сопротивления» Евгений Темиргалеев провел одиночный пикет.

ИА Красная Весна Орел Пикеты РВС по Стратегии детства 2018-2027 30.05.2017

«Есть опасения, что Национальная стратегия в интересах детей, которую планируют отдать на подписание президенту 1 июня, будет еще более ювенальной, чем та, которая действовала в 2012—2017 годах», — пояснил ИА REGNUM свою позицию Евгений Темиргалеев.

«Я как представитель «Родительского всероссийского сопротивления» и родители по всей стране выступаем против того, чтобы такие серьезные документы, как стратегия, принимать без обсуждения с родительской общественностью, с экспертами», — добавил представитель «РВС».

В частности, отметил Евгений Темиргалеев, у представителей «РВС» есть опасения, что российская Национальная стратегия в интересах детей может оказаться адаптированным переводом Стратегии Совета Европы по обеспечению прав ребенка на период до 2021 года.

«Там может оказаться и секс-просвет, например, с обязательным преподаванием в школах, запрет на физические наказания и другие направления», — добавил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 29−30 мая в десятках российских городов прошли одиночные пикеты против действий уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой. Общественники выступают против засекречивания текста Национальной стратегии в интересах детей и заявляют о проювенальной позиции омбудсмена.

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Ранее из состава общественного совета при омбудсмене вышел целый ряд активистов и экспертов — после обнародования итогов анализа случаев незаконного изъятия детей из семей. В соответствии с докладом омбудсмена, было зафиксировано лишь несколько таких случаев, а вот по данным общественников ситуация совсем другая.