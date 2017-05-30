Челябинск, 30 мая, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Протест против сокрытия от общества информации по «Стратегии в интересах детей на 2018−2027» прошел в форме одиночного пикета в центре Челябинска. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Одиночный пикет в Челябинске

Протестное мероприятие провели представители общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС). Два представителя организации провели одиночные пикеты возле здания Законодательного собрания Челябинской области (ЗСО). Ни один парламентарий, по словам участников, к ним не подошел и не поинтересовался, а вот челябинцы, проходящие по Кировке (на которой расположен вход в здание ЗСО), подходили и интересовались поводом. Для многих южноуральцев это было новостью, практически никто не знал, что принимается новая стратегия в интересах детей без обсуждения с обществом.

Кроме обычных людей, происходящим на главной пешеходной улице Челябинска активно заинтересовались представители правоохранительных органов. Полицейские и оперативники ФСБ проверили документы пикетчиков, зафиксировали данные, «аккуратно» сфотографировали, тут же созвонились с вышестоящим начальством и пребывали неподалеку в течение практически всей протестной акции.

Представитель РВС Владимир Петухов сообщил корреспонденту ИА REGNUM о сути протеста.

«В настоящее время готовится на подпись президенту новая Стратегия в интересах детей на 2018−2027 годы. Судя по предыдущей стратегии, которая заканчивает свое действие 1 июня 2017, родительское сообщество ожидает усиление ювенальных практик, направленных на утверждение и развитие ювенальной юстиции западного образца. Несмотря на заявление челябинских чиновников и Уполномоченной по правам ребенка в Челябинской области Ирины Буториной, о якобы отсутствии ювенальной юстиции в регионе, мы констатируем, что семейная политика на Южном Урале строится по принципу формирования именно западной модели работы с семьями. Это отчасти подтверждают реверансы в сторону финской системы, с которыми недавно ездила знакомиться Анна Кузнецова», — сообщил Владимир Петухов

Общественник сравнил Анну Кузнецову с предыдущим Уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Павлом Астаховым, и отметил, что сравнение не в пользу Кузнецовой, несмотря на ее православные представления.

«Вы знаете, не смотрят в будущее, «слеза ребенка», сейчас жалко, а что будет потом не понимают», — объяснил Владимир Петухов странные, по его мнению, действия ныне действующего детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

Общественник выразил возмущение набирающей обороты коммерциализацией семейной сферы.

«Создана система под названием — рынок замещающих семей, в которой одна из сторон, органы опеки, уже являются по сути заинтересованной стороной. Помимо опеки активно входят в поле семейной политики социально-ориентированные НКО. Сейчас система лишь пробует работать. Когда они выберут детей из неблагополучных семей (хотя им нужно помогать), они займутся обычными семьями. Формирующаяся система запустится, а дальше она будет раскручиваться сама. Тем же НКО ведь нужно будет зарабатывать. Этот механизм — порочен, и его будет трудно остановить, так как все заинтересованы на детях зарабатывать, поэтому процесс будет набирать обороты», — считает представитель РВС Владимир Петухов.

Сегодня, 30 мая, на одиночные пикеты за отмену антисемейной политики, внедряемой в России под предлогом заботы о детях вышли и представители РВС в Миассе. Акция проходила возле городской администрации и у ТК «Слон».

"Мы не понаслышке знаем о миасских семьях у которых органы социальной опеки отбирали детей за бедность. Однако, госпожа Кузнецова, в докладе Президенту, не только говорит, что в России не нарушаются права семьи, но и пытается продавить некую десятилетнюю стратегию по защите детства. Родители обеспокоены тем, что никому доподлинно не известно содержание этого документа. А существующая тенденция по внедрению ювенальных технологий западного образца и деловые встречи Кузнецовой с ювеналами Финляндии, вызывают определенную тревогу» — сообщил активист РВС Алексей Гуревич.

Отметим, ряд крупных российских общественных организаций, работающих в сфере помощи семьям, семейной политики в России, заявили о своем выходе из Совета при Уполномоченном по правам ребенка при президенте РФ по традиционным ценностям. Поводом послужила позиция Анны Кузнецовой, которая пошла вразрез с позицией родительских общественных организаций, полностью отвергнувших реализацию семейной политики в России на основе западных норм и подходов.

Представители родительской общественной организации РВС намерены добиваться полного отказа от следования западным нормам и практикам, и считают необходимым широкое обсуждение документов, которые готовятся на подпись президенту в сфере семейной политики в России.

Добавим, в челябинском отделении РВС заявили о планах проведения массовых пикетов против проювенальных действий Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой и готовящейся Стратегии в интересах детей на 2018−2027 годы. Активисты отмечают, что есть все основания считать, что новая стратегия в интересах детей будет не менее ювенальной, чем была Стратегия на 2012−2017 годы.