Киев, 30 мая, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Государственный концерн «Укроборонпром», который объединяет украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), может получить разрешение на участие в тендерах на поставку товаров и услуг в интересах стран-членов и партнеров НАТО в рамках программы «Несистемные Брокерские услуги». Об этом 29 мая сообщила пресс-служба ГП «Укроборонпром».

Oleg Belyakov Ан-132D

"Агентство НАТО по поддержке и снабжению (АНПС) выступило с предложением включить предприятия ОПК Украины в перечень производителей продукции оборонного назначения. Таким образом, государственный концерн «Укроборонпром» может получить разрешение на участие в тендерах на поставку товаров и услуг в интересах стран-членов и партнеров альянса в рамках программы «Несистемные Брокерские услуги», — говорится в сообщении.

По словам генерального директора ГК «Укроборонпром» Романа Романова, возможность поставки украинской военной техники армиям стран НАТО подтверждает успехи украинских оружейников и конструкторов в создании современных видов оружия.

«Внедрение стандартов НАТО в производство и разработка новой техники для совместимости с ВВТ (вооружения и военная техника) стран-членов альянса является необратимым вектором развития и реформирования Государственного концерна «Укроборонпром». Возможность поставки украинского ВВТ в армии альянса — подтверждение успехов концерна в этом направлении», — сказал Романов.

При этом в миссии Украины при НАТО проинформировали о разработке дополнений в договорно-правовую базу, что позволит углубить сотрудничество Украины с АНПС. Отмечается, что Украина стала первой страной среди восточноевропейских партнеров НАТО, которой была предложена такая возможность.

«Украина стала первой среди восточноевропейских партнеров НАТО, которой предложена такая возможность, что является свидетельством признания в НАТО возможностей оборонной промышленности нашего государства и углубления доверия к ней», — пояснили в миссии Украины при НАТО.

Кроме того, в «Укроборонпроме» сообщили, что украинские предприятия ВПК переходят на международные стандарты работы. Так, 70% из них сертифицированы по ISO 9001, на них внедряется система управления и обеспечения качества AQAP 2000. В то же время 40 предприятий «Укроборонпрома» получили доступ к Главному каталогу НАТО по логистике (NATO Master Catalogue of References for Logistics).

«Этот инструмент позволил предприятиям отечественного ВПК выйти на международный рынок вооружения и реализовать программу импортозамещения», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, в декабре 2016 года украинское госпредприятие «Антонов» завершило постройку нового двухмоторного самолета Ан-132D грузоподъемностью 9,2 тонн для Саудовской Аравии, который является первым самолетом «Антонова» без российских комплектующих.

Согласно пожеланию заказчика Ан-132D оснащен двигателями Pratt & Whitney. Комплектующие для нового самолета поставляли из Канады, США, Великобритании и Германии. Новый украинский самолет предназначен для полетов на близко‑ и среднемагистральных маршрутах и способен выполнять множество задач по перевозке грузов. Также самолет предусматривает приспособление различных конфигураций грузовой кабины самолета. Скорость самолета — до 500 км/час, максимальная высота полета — до 9 тыс. м, грузоподъемность — до 9,2 т. В дальнейшем на базе Ан-132 планируется создание целого ряда самолетов, отличающихся своим предназначением.

В марте 2017 года Ан-132D совершил демонстративный полет. Планируется, что после серии наземных и летных испытаний самолет будет представлен потенциальным заказчикам в Королевстве Саудовская Аравия, которые примут решение о том, будет ли подписан твердый контракт на 80 Ан-132D.