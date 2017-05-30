Омск, 30 мая, 2017, 15:25 — ИА Регнум. Главные события Омской области в специальном обзоре ИА REGNUM

Omskinform.ru Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области Олег Голубев

РЭК осталась без председателя

Очередной крупный чиновник ушел в отставку в Омской области.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 мая, в областном правительстве, председатель Региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской области Олег Голубев 29 мая написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. Губернатор Виктор Назаров удовлетворил прошение Олега Голубева.

Исполнять обязанности председателя РЭК региона будет Владимир Тараненко. Сейчас он является заместителем председателя.

В свою очередь, в Региональной энергетической комиссии ИА REGNUM сообщили, что 30 мая с коллективом РЭК встретился первый заместитель председателя правительства области Андрей Новоселов. Он поблагодарил Голубева за работу. «Но есть такие моменты, когда надо расти», — подчеркнул он.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области с начала 2017 года в отставку ушли уже несколько высокопоставленных чиновников. В частности, в мае стало известно об увольнении министра культуры Виктора Лапухина, министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Александра Бирюкова, а также заместителя председателя правительства региона Станислава Гребенщикова.

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Официальная причина отставки Бирюкова и Лапухина — уход на пенсию. Что касается Гребенщикова, причины увольнения в официальной информации облправительства не указывались. Однако, по данным областного следственного управления, в отношении Гребенщикова расследуется уголовное дело. Чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

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Майские отставки чиновников вызвали в регионе большой общественный резонанс. Громкие увольнения активно обсуждали общественные деятели, политологи, жители региона.

«Эта чехарда с министрами и беспредел в кадровой политике продолжаются в Омской области с 2012 года. К сожалению, Виктор Иванович (Назаров — прим. ред.) у нас не может отладить нормальную кадровую политику. Поэтому и следует отставка за отставкой», — сказала ранее в беседе с корреспондентом ИА REGNUM омский политолог Инна Ветренко.

Справка: Олег Голубев родился 25 января 1971 года в городе Тара Омской области. В 1993 году окончил Омский политехнический институт (группа специальностей — электронная техника, радиотехника и связь, квалификация по диплому — инженер). В 2000 году в Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского получил специальность «государственное и муниципальное управление» (квалификация по диплому — менеджер). С 2001 по 2009 годы работал в Региональной энергетической комиссии Омской области, в том числе с 2003 года — заместителем председателя РЭК. Возглавлял областную РЭК с 2015 года.

Ущерб в 130 миллионов

Прокуратура Омской области направила в суд исковое заявление о взыскании с бывших высокопоставленных чиновников Юрия Гамбурга и Вадима Меренкова более 130 млн рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного незаконным отчуждением земельных участков.

В облпрокуратуре напомнили, что в июне 2016 года Центральный районный суд Омска признал бывшего директора департамента имущественных отношений администрации Омска, бывшего вице-губернатора Юрия Гамбурга виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») и одного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Он был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы.

В результате действий Гамбурга и его бывшего заместителя Меренкова, в отношении которого расследуется уголовное дело, бюджетам Омска и Омской области был причинен ущерб в размере более 200 млн рублей.

Как сообщили ИА REGNUM в облпрокуратуре, в настоящее время по искам прокурора Омска и прокурора Кировского округа Омска часть земельных участков (на общую сумму более 70 млн руб.) изъята из незаконного владения и возращена в муниципальную и региональную собственность. Чтобы взыскать с Гамбурга и Меренкова оставшуюся сумму причиненного ущерба, заместитель прокурора области направил в суд соответствующее исковое заявление. На имущество ответчиков наложен арест.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Гамбург занимал пост вице-губернатора Омской области на момент задержания летом 2014 года. Весной 2017 года стало известно, что Советский районный суд Омска удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Юрия Гамбурга.

Большая вода. Иртыш

В Омской области по состоянию на 30 мая остаются подтопленными 52 приусадебных участка в жилмассиве Затон Черлакского муниципального района и 94 дачных участка на территории СНТ «Тепличный-2» в Ленинском административном округе Омска.

Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС России, уровень воды в Иртыше у рабочего поселка Черлак, снизившись за сутки на 3 см, составляет 601 см. Возможно, что до 31 мая уровень воды снизится еще на 4−7 см. Для ликвидации последствий подтопления в Черлаке задействованы 85 человек и 30 единиц техники.

В Усть-Ишимском муниципальном районе подтопленных домов и приусадебных участков нет. При этом уровень воды увеличился за сутки на 3 см и в настоящее время составляет 736 см. По прогнозам МЧС, в ближайшие сутки возможно повышение уровня воды от 5 до 15 см, но угрозы подтопления населенного пункта нет. Развернут пункт временного размещения населения вместимостью 380 человек. Для ликвидации последствий подтопления в поселке Усть-Ишим задействованы 219 человек и 74 единицы техники.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области в связи с повышением уровня воды в Иртыше с 17 мая был объявлен режим ЧС. Ранее в жилмассиве Затон было подтоплено более 20 домов, но вода постепенно отступила. Известно, что жители региона не хотели покидать подтопленные дома, объясняя это тем, что вода их не пугает.

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