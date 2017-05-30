Чебоксары, 30 мая, 2017, 15:24 — ИА Регнум. В праймериз приняли участие три человека. Помимо Мурыгина, который является директором по производству стройкомпании «Отделфинстрой», на депутатский мандат также претендовали начальник регионального штаба «Молодой гвардии» Максим Варлашкин и помощник индивидуального предпринимателя Юрий Попов.

Chuvash.er.ru Выборщики

В праймериз могли принять участие только члены «Единой России», проживающие на территории Центрального одномандатного округа (часть Ленинского и Московского районов Чебоксар). При предварительном голосовании были учтены голоса 147 выборщиков. В итоге за Мурыгина насчитали 88,4% голосов, Попов набрал 5,4%, Варлашкин — 3,4%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 марта 2017 года депутат Госсовета Чувашии от «Единой России», главный врач «Городской стоматологической поликлиники» Владимир Викторов был назначен министром здравоохранения Чувашии. В региональный парламент он избрался в сентябре 2016 года по Центральному одномандатному округу. Викторов являлся также главой Ассоциации стоматологов Чувашии и председателем Совета отцов.