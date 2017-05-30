Луганск, 30 мая, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Читайте также: «Правосека», обокравшего миссию Красного Креста, отпустили безнаказанным

monop Город Счастье, ЛНР

По его словам, около 70 боевиков «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибыли в населенный пункт Счастье. По прибытии радикалы стали устраивать террор местных жителей, занялись мародерством.

Также Марочко добавил, что иностранные инструкторы НАТО прибыли в 14-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ «для обучения украинских военнослужащих разведывательной и провокационной деятельности».

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Напомним, неонацисты, воюющие в Донбассе, регулярно занимаются грабежами и террором. Так, ранее боевик из праворадикальной организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обокрал в Счастье медпункт Международного Красного Креста. Грабитель был задержан, однако вскоре правоохранительные органы его отпустили, даже не вернув украденное.