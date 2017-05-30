Мурманск, 30 мая, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Численность постоянного населения Мурманской области на 1 апреля 2017 года составила 757,5 тыс. человек. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, свидетельствуют обновленные данные ведомства.

Polartrans.ru Порт Мурманск

Как следует из отчёта Мурманскстата, по сравнению с 2016 годом, в 2017 в регионе зафиксировано 1964 родившихся (это на 178 человек меньше, чем в прошлом году). Кроме того, в январе-марте текущего года из региона убыло 300 человек, в то время, как в аналогичный период прошлого года их было 258.

Напомним, численность населения Мурманской области на 1 января 2017 года составила 757,6 тысячи человек. Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году население уменьшилось на 4,6 тысячи человек и сокращение определялось, в основном, миграционной убылью.

Так, в 2016 году она достигла 4,3 тысячи человек, а за период с 2012 по 2016 годы — 31,2 тысячи человек.

Добавим, по прогнозам региональных властей, принципиальных изменений в демографической ситуации в Мурманской области в ближайшие годы ждать не приходится — из региона продолжат уезжать люди.

О том, что жители России не заинтересованы в работе на Севере, ИА REGNUM сообщало ещё в 2015 году. Тогда было проведено специальное исследование, которое показало, что, к примеру, мало кто из жителей готов работать в Арктике вахтовым методом. Ещё более скептично отнеслись к мобильной работе старшеклассники. Абсолютное большинство из них заявило (более 80%), что не имеет к ней никакого интереса и даже большая зарплата не является для них стимулом для трудовой деятельности в неблагоприятных условиях.