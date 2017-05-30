Одесса, Украина, 30 мая, 2017, 15:17 — ИА Регнум. 75 тыс. тонн антрацитового угля готово для доставки на ТЭС Украины, написал 30 мая глава «Украинских железных дорог» (УЖД) Войцех Балчун на своей странице в соцсети Facebook.

Decumanus Вагоны с углем

По его словам, более 400 вагонов угля антрацитовой группы прибыло из южноафриканских шахт города Ричардс-Бей и погружено со станции Береговая морского порта Южный. Уголь планируется использовать на Приднепровской ТЭС — 145 вагонов, на Криворожской ТЭС — 155 вагонов и на Луганской ТЭС — 109 вагонов.

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Отмечается, что загрузка угля прошла с 27 по 30 мая, до 6 июня запланировано вывезти все вагоны с углем.

Напомним, ранее в министерстве энергетики Украины заявили, что планируется закупать дефицитный уголь антрацитовой группы в США, ЮАР и Казахстане. Первая партия угля (75 тыс. тонн) будет отправлена на станции энергетической компании ДТЭК, которая закупила в ЮАР 600 тыс. тонн антрацита. Южноафриканский уголь для Украины обошелся в $100 за тонну, тогда как донбасский уголь стоил Киеву $56 за тонну.

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