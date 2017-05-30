Токио, 30 мая, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Ученые из Японии совместно с китайскими коллегами открыли генетический механизм, который мог способствовать тому, что динозавры эволюционировали в птиц. Материал об этом опубликован в журнале Nature Communications. Как утверждают ученые, механизм мог заключаться в работе цис-регуляторных элементов — участков ДНК, регулирующих экспрессию генов. Они не играют роли в процессе кодирования белков, но контролируют морфологию и другие признаки.

HombreDHojalata Птерозавр

Ученые провели анализ геномов 48 видов птиц, отражающих их эволюционное развитие. Они сравнили их с геномами других позвоночных. В результате обнаружились миллионы областей генома, специфичных для птиц и работающих как цис-регуляторные элементы. Эти области также оказались схожи между собой.

В частности, специфическая для птиц экспрессия гена Sim1 может быть связана с эволюцией и развитием перьев. Результаты экспериментов подчеркивают важность цис-регулятивной перестройки во время макроэволюционных изменений.

По словам ученых, этот процесс мог сыграть ключевую роль в развитии особенностей птиц, а также способствовать эволюции динозавров.