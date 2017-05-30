Казань, 30 мая, 2017, 15:01 — ИА Регнум. В Арбитражном суде Татарии 1 июня рассмотрят иск министерства культуры республики к ООО «Дом на Проломной». Ведомство пытается изъять из собственности два здания, входящих в реестр объектов культурного наследия, а также участки под ними, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу данных суда.

Tattravel.ru Дом В.И. Щетинкина

Если суд удовлетворит требования истца, то оба здания-памятника после изъятия будут проданы с публичных торгов с заключением охранных обязательств. Речь идёт о следующих объектах: «Дом В.И.Щетинкина, начало ХIХ в., построен в 1856—1857 гг.» и «Дом В.И. Щетинкина, 1841−1844 г.г.». Они стоят на улице Баумана рядом друг с другом.

Как сообщает ИА REGNUM, в апреле 2017 года Минкульт РТ уже пытался подать подобный иск, но своевременно не устранил недочёты и он был возвращён истцу без рассмотрения. Свои требования в обоих исках министерство обосновывает тем, что нынешний собственник не соблюдает закон об охране культурного наследия и объекты приходят в аварийное состояние.

По данным министерства культуры республики, в регионе насчитывается более 450 различных объектов культурного наследия.