Астана, 30 мая, 2017, 14:52 — ИА Регнум. Казахстанское зерно ежегодно теряет в качестве. Этот факт и меры, предпринимаемые для улучшения ситуации, обсудили сегодня, 30 мая, на заседании правительства Казахстана.

Министерство сельского хозяйства Казахстана

Первый вице-премьер Минсельхоза Республики Казахстан Кайрат Айтуганов привел следующие данные:

«В последние годы наблюдается ежегодное снижение качества зерна. В 2011 году объем зерна 1−3 классов составлял 88%, в 2016 году — 45%. При этом увеличилось, наоборот, зерно более низкого качества — четвертых-пятых классов — с 10% процентов в 2011 году до 41% в 2016 году».

В текущем, 2017 году, Министерство сельского хозяйства Казахстана надеется на улучшение ситуации. За счет представленных субсидий посев качественных семян уже увеличен в два раза. Всего на это было выделено порядка 7,7 миллиарда тенге (порядка 1,4 миллиарда рублей), это в 3,2 раза больше прошлогодних расходов.

Всего в 2016 году было потрачено 2,4 миллиарда тенге (около 436 миллионов рублей). В частности, проводилось субсидирование оригинальных и элитных семян. Кроме этого, субсидии выделялись на семена первой репродукции приоритетных культур и гибридов первого поколения. Причем по данному пункту субсидирование осуществлялось без применения минимальных норм.

Для дальнейшего улучшения ситуации в программу инвестиционного субсидирования включена современная семеноводческая техника. Кроме этого, планируется на законодательном уровне обязать товаропроизводителей сеять качественные семена. Уже прорабатываются соответствующие нормы, предусматривающую административную ответственность за несоблюдение этих требований.

Озвучены и меры по улучшению показателей урожайности зерна:

«В целях стимулирования применения удобрений изменены подходы субсидирования, которые позволили увеличить объемы применения удобрений. Кроме того, на субсидирование удобрений выделено 13 миллиардов тенге (2,36 миллиарда рублей), что на 2 миллиарда тенге (363,64 миллиона рублей) больше, чем в 2016 году. В результате резко увеличено применение удобрений. Заявлено 407 тысяч тонн, что в 1,5 раза больше, чем в 2016 году. Внесение удобрений впервые за последние несколько лет достигает 14% от потребности. Это хороший рост. Ранее внесение удобрений было в среднем не более 10%. При этом возрос ассортимент субсидируемых удобрений с 85 в 2016 году до 161 в 2017 году» — отчитался Кайрат Айтуганов.

Министерство сельского хозяйства Казахстана

Примечательно, что несмотря на низкий процент использования удобрений, в 2011 году показатель урожайности имел максимальную величину. Правда, стоит учитывать и погодные условия.

Министерство сельского хозяйства Казахстана

Министерство сельского хозяйства Казахстана

Министерство сельского хозяйства Казахстана

Напомним, в 2017 году в Казахстане было решено сократить посадки пшеницы на 338 тысяч гектаров. По всей видимости, было решено сделать упор на качество зерна, а не на количество. Параллельно идет работа по расширению рынков сбыта. Уже проведены переговоры с китайской стороной об увеличении квоты на поставку казахстанской пшеницы со 100 до 500 тысяч тонн, а в ближайшие три года размер квоты планируется довести до 1 миллиона тонн в год.

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