Москва, 30 мая, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник, 30 мая, провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Путин и Назарбаев обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня, в том числе в контексте предстоящих в июне в Астане заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и открытия выставки «ЭКСПО-2017», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран затрагивали тему подготовки очередной международной встречи по Сирии, которая также пройдет в Астане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3−4 мая в столице Казахстана состоялся четвертый раунд переговоров в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии. В переговорном процессе приняли участие представители стран — гарантов режима прекращения боевых действий: РФ, Турции и Ирана, — представители правительства Сирии, делегация от сирийской вооруженной оппозиции, а также представители ООН, Иордании и США.

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