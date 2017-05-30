Тбилиси, 30 мая, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Замена советских пулеметов на американские пройдет в несколько этапов. В этом году американское оружие получат маневровые подразделения Вооруженных сил, а в дальнейшем на него перейдут все подразделения грузинской армии.

Виталий Кузмин ПКМ

На торжественной церемонии присутствовали министр обороны Грузии Леван Изория, начальник Генштаба ВС Грузии генерал-майор Владимир Чачибая, посол США в Грузии Ян Келли и руководитель офиса связи НАТО Уильям Лахью.

После демонстрации возможностей нового пулемета министр обороны символически вручил пулемет М-240 командующему 43-м батальоном вице-полковнику Мерабу Табидзе. Этот батальон пройдет подготовку в рамках программы повышения боевой готовности Грузии и будет вооружен в соответствии со стандартами НАТО.

Решение о создании в Грузии совместного с НАТО учебного центра было принято на Уэльсском саммите альянса в сентябре 2014 года. Церемония открытия центра прошла 27 августа 2015 года, и в ней принимал участие генсек НАТО Йенс Столтенберг.