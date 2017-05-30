Душанбе, 30 мая, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Правительственные делегации Узбекистана и Таджикистана 30 мая обсуждают в Душанбе проблемы несогласованных участков на узбекистанско-таджикистанской государственной границе, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правительстве Узбекистана.

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«Стороны намерены в ходе обсуждения прийти к окончательному закрытию этого проблемного для двух стран вопроса», — отметил собеседник агентства.

Он указал, что при общей протяженности узбекистанско-таджикистанской госграницы 1333 километров несогласованными остаются около 60 километров.

«С узбекской стороны переговоры будет вести опытный дипломат, посол по особым поручениям МИД Узбекистана Ильхом Неъматов», — сообщил источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в киргизстанском Джалал-Абаде также состоялась встреча рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Киргизии по вопросам делимитации и демаркации общей государственной границы.