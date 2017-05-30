Пекин, 30 мая, 2017, 14:36 — ИА Регнум. В Пекине завершился судебный процесс по делу об интернет-мошенничестве в особо крупном размере. Суд признал 21-летнего программиста из провинции Гуйчжоу виновным в краже 13 млн юаней ($1,9 млн) со счетов видеохостинговой компании Youku — китайского аналога Youtube.

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В ходе следственных работ было установлено, что молодой человек обнаружил уязвимость в системе возврата денежных средств за платные услуги сервиса, с помощью которой злоумышленник «вернул» себе почти $2 млн в период с ноября 2015 года по апрель 2016 года, совершив более 100 тыс. транзакций, пишет «Наньцзао жибао».

Молодой человек был признан виновным и приговорен к 15 годам лишения свободы. Украденные деньги программист потратил на развлечения. В момент задержания на его счету находилось не более 3 млн юаней.

Подсудимый полностью признал свою вину, заявив при этом, что он ни о чем не жалеет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, более 200 граждан КНР были задержаны сотрудниками правоохранительных органов китайской провинции Шэньси. Задержанные подозреваются в крупном мошенничестве на общую сумму в 100 млн юаней (около $14,5 млн).