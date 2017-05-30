Рязань, 30 мая, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Два одиночных пикета против действий Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ Анны Кузнецовой прошли в Рязани 30 мая. Пикеты состоялись на площади Ленина и площади Победы.

ИА Красная Весна Рязань Пикеты РВС по Стратегии детства 2018-2027 30.05.2017

Как сообщил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель Рязанского регионального совета общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Павел Мильхикер, активисты приурочили акцию к подписанию Стратегии в интересах детей, разработанной в полнейшем секрете. Общественники опасаются, что из-за позиции детского омбудсмена в документе могут появиться положения, которые ведут к внедрению ювенальной юстиции в России.

«Документ делался втайне от широкой родительской общественности, и мы не знаем, что туда заложено, — рассказал ИА REGNUM Павел Мильхикер. — Есть опасения, что там будут моменты, против которых мы уже несколько лет выступаем, то есть элементы ювенальной технологии, которую несколько лет в России пытаются внедрить. По опыту того, что было в предыдущей стратегии, могу сказать, что там были ювенальные закладки, они создают ряд проблем. У нас большие опасения, что это же самое будет и в новом документе, только в усиленном виде. Неприятие такой схемы вызывает то, что документ касается широких слоев населения, но ход подготовки этого документа не был освещен, и документ не обсуждался с родителями. Мы не можем оценить, насколько там все выверено с точки зрения недопущения внедрения ювенальной юстиции в России».

Такой подход, по мнению собеседника издания, уже приводил к попыткам внедрения ювенальной юстиции в России. К примеру, принятие федерального закона №323, согласно которому за воспитательный шлепок родитель мог получить два года лишения свободы. Поправки были отменены только после того, как в ряде регионов России прошли митинги и пикеты, а Всероссийское родительское сопротивление собрало сотни тысяч подписей против закона.

«Это очень опасно, это приведет к разрушению института семьи. Все эти ювенальные замашки позволяют бесконтрольно вмешиваться чиновникам в семью, диктовать родителям условия, чему учить детей, чему не учить, за что можно отобрать ребенка. Причем под удар попадают малоимущие семьи, к ним легче придраться. Мы понимаем, что президент не может досконально изучать те документы, которые ему кладут на подпись, и если «Стратегия» будет принята без широкого обсуждения родительской общественностью, то это приведет к крайне негативным последствиям. Была уже такая ситуация с законом №323. Такие вещи в принципе недопустимы, они ведут к разрушению семьи. И мы опасаемся, что такие же нормы заложены в стратегии», — считает Павел Мильхикер.

ИА REGNUM напоминает, что ранее скандал вокруг детского омбудсмена разразился после обнародования результатов анализа изъятия несовершеннолетних из семьи. Анализировались, в том числе, и случаи неправомерного вмешательства в семьи. В докладе говорится лишь о единичных случаях незаконного изъятия детей из семей, тогда как на деле, по данным общественников, таких случаев уже сотни. В итоге ряд родительских организаций покинули состав совета при Уполномоченном в знак протеста.

К примеру, 18 мая 2017 года было опубликовано открытое письмо председателя «Родительского Всероссийского Сопротивления» Марии Мамиконян, адресованное Уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой, в котором общественница заявила о своем выходе из Общественного совета при уполномоченном.

«Вы развиваете систему приемных семей, создающую спрос на вмешательство в родные семьи и отобрание детей — в пользу материально мотивированного «платного родительства», где на ребенка получают в десятки раз больше денег, чем рядовые малообеспеченные семьи, то есть Вы помогаете тем, чья странная привилегия — воспитывать детей и больше нигде не работать — строится на чужих несчастьях и уже становится раковой опухолью бюджета России и регионов. Вас не останавливают на этом пути даже последние резонансные случаи, показывающие, что чужие дети стали для многих бизнесом, и что патология «рыночного» отношения к детям закономерно оборачивается тяжелыми психическими патологиями и зачастую гибелью детей», — говорится в открытом обращении.