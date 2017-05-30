Оренбург, 30 мая, 2017, 14:31 — ИА Регнум. В Оренбурге подорожал бензин. Рост цен составил до 0,5%. На 29 мая литр автомобильного топлива стоит в среднем 37,47%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургстате.

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Стоит отметить, что на ценовом рынке бензина наблюдалось затишье с начала мая. Последний раз скачок цен был с 24 апреля по 2 мая — 0,1%. Тогда литр топлива вырос в цене незначительно: марки АИ-92 на 4 копейки, АИ-95 — на 3 копейки.

С 22 по 29 мая рост цен стал более ощутимым для кошельков водителей. В зависимости от категории бензин вырос от 0,4% до 0,5%. Так, топливо марки АИ-76 подорожало с 34,94 руб./л до 35,10 руб./л, АИ-92 — с 36,10 руб./л до 36,23 руб./л, АИ-95 — с 39,43 руб./л до 39,57 руб./л.

Примечательно, что в конце 2016 года эксперты прогнозировали рост цен на автомобильное топливо в 2017 году на 8−12% относительно цен 2016 года. Одной из причин подорожания называлось повышение ставок акцизов на бензин.