Киев, 30 мая, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Украинский аграрный экспорт за январь-март 2017 вырос на 38,6% и составил $4,56 млрд, что на $1,2 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Соответствующие данные опубликовал украинский Госкомстат, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, наибольший рост экспорта наблюдался в поставках живых животных и продуктов животного происхождения (159,1% к I кварталу 2016 года). В абсолютных цифрах этой продукции было экспортировано на $213 млн.

Продуктов растительного происхождения было поставлено на внешние рынки на сумму $2,3 млрд (135% к аналогичному периоду прошлого года), жиров и масла животного или растительного происхождения — на $1,28 млрд (136% к аналогичному периоду прошлого года), готовых пищевых продуктов — на $0,75 млрд (151% к аналогичному периоду прошлого года).

В правительстве Украины отдельно подчеркивают, что увеличение экспорта наблюдалось по всем группам аграрных товаров. В частности, такое увеличение было обеспечено за счет поставок: подсолнечного масла (на $315,7 млн), соевых бобов (на $225,9 млн), кукурузы (на $140,4 млн), сахара (на $116,3 млн), пшеницы (на $ 110,6 млн), ячменя (на $65,8 млн) и других видов продукции.

Главными торговыми партнерами Украины в аграрной отрасли остаются страны Азии — 44,4% (от всего украинского экспорта), страны ЕС — 28,6% и африканские страны — 18%.

В середине мая министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило, что экспорт зерновых из Украины в текущем маркетинговом году (начинается с 1 июля) достиг 39,14 млн тонн, что на 120 тыс. тонн больше, чем за весь 2015−2016 МГ. Такого результата удалось достичь за счет увеличения экспорта ячменя до 5,14 млн тонн против 4,4 млн тонн за весь предыдущий маркетинговый год, подчеркнуло ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2016 года на тот момент посол США на Украине Джеффри Пайетт заявил, что Украина и так один из крупнейших производителей сельхозпродукции в мире, в в перспективе она должна стать сельскохозяйственной сверхдержавой. Американский посол напомнил, что на Украине почти четвертая часть всех черноземов мира. В это же время президент страны Петр Порошенко констатировал, что металлургия выпала из числа приоритетных отраслей украинской экономики, так как требует больших инвестиций. «Сегодня украинский АПК является приоритетной отраслью, IT-индустрия», — заявил он.