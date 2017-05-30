Владивосток, 30 мая, 2017, 15:13 — ИА Регнум. Новый материал представляет собой двойной слой атомов таллия на монокристаллической подложке кремния и обладает уникальными свойствами. В зависимости от условий, он может вести себя и как сверхпроводник, и как изолятор, и как нормальный металл.

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При температуре ниже 0.96 K (или — 272 °C) металл переходит в сверхпроводящее состояние. Если на него воздействовать сильным магнитным полем, то он становится изолятором. А в магнитном поле промежуточной величины — квантовым металлом.

«Более трех десятилетий не утихает научная дискуссия о том, что произойдет с двумерной электронной системой (двумерным металлом) при приближении к абсолютному нулю температуры: останется ли она металлом и будет ли проводить электрический ток?», — приводит пресс-служба слова участник исследования, члена-корреспондента РАН Александра Саранина.

По его словам, помимо перехода в изолирующее или сверхпроводящее состояние двумерная система может оставаться нормальным металлом, что было экспериментально установлено. Ученый уверен, что это представляет большой интерес для фундаментальной науки.

Новый материал получил название квантового металла или Бозе-металла.