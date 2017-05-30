Вильнюс, 30 мая, 2017, 14:24 — ИА Регнум. Несмотря на данные Всемирной организации здравоохранения, Литва не является самой пьющей страной в мире. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 30 мая, объявили в Департаменте статистики Литвы и предъявили новые данные.

Alfa.lt Литва по версии ВОЗ самая пьющая страна

Согласно представленной информации, население Литвы пьёт меньше, нежели утверждают международные эксперты. На одного жителя в возрасте 15 лет и старше в 2016 году пришлось в среднем 13,2 литра легального алкоголя — на 0,8 литра меньше, чем в 2015 году (14 литров), утверждают в Департаменте статистики. По данным ВОЗ — 18 литров и абсолютное лидерство на планете на душу населения.

Улучшить статистику решили за счёт «туристов». «Показатели легального алкоголя подготовлены за вычетом потребленного посетившими страну туристами и приобретенного в торговых точках на границе алкоголя, а также с учетом потребленного литовскими туристами за рубежом алкоголя», — утверждают сотрудники литовской статистики.

«В 2016 году в розничной торговле и предприятиями общественного питания продано 3,4 млн декалитров крепких спиртных напитков (водки, виски, бренди и прочих) или на 5,5% меньше, чем в 2015 году. Вина и ферментированных напитков продано 5,2 млн декалитров (на 10,9% меньше), пива — 25,3 млн декалитров (на 5,6% меньше)», — утверждают литовские эксперты, значительно улучшая якобы печальное положение Литвы.

Напомним, розничные цены на алкогольные напитки в результате повышения акциза выросли в 2016 году на 2,2%. Заметнее всего подорожал виски — на 7,1%.

Однако такие данные никак не повлияют на отчёт Всемирной организации здравоохранения, согласно которому в 2016 году в Литве на одного человека в возрасте 15 лет и старше пришлось в среднем 18,2 литра абсолютного алкоголя — на 2 литра больше, чем в 2015 году. Занимающую второе место Белоруссию Литва опережает на 1,8 литра, а Россию — на 4,3 литра.