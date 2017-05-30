Астана, 30 мая, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Казахстанское представительство Московского финансово-промышленного университета «Синергия» объявило о начале обучения на казахском языке по специальностям «Менеджмент» и «Экономика» (дистанционная форма образования).

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Генеральный директор представительства МФПУ «Синергия» в Казахстане Бауржан Касымбергебаев заявил:

«Это инициатива самого университета. И, несмотря на немалые финансовые затраты, вуз пошел на этот шаг, чтобы удовлетворить большой спрос на местном рынке со стороны казахоязычного населения на обучение именно на государственном языке. Думаю, это только начало большого процесса по переводу и остальных популярных специальностей МФПУ «Синергия» на казахский язык. Я рад, что мы можем сделать обучение в нашем университете для студентов еще более полезным и комфортным и, таким образом, задаем хорошую тенденцию на рынке образования».

Российские вузы активно действуют на образовательном рынке Казахстана, как впрочем, и другие иностранные вузы. К примеру, на начало 2015—2016 учебного года в России обучались 67 727 человек или 25% от общего числа иностранных студентов в России.

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А в Китае учатся 13 198 казахстанских студентов. При этом в самом Казахстане общее количество студентов около 460 тысяч.

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Если раньше в основном казахстанские студенты ехали в Россию или учились на русском языке в представительствах российских вузов, то теперь они могут учиться в российских вузах дистанционно и на казахском. Обучение на казахском языке резко увеличивает потенциальное количество абитуриентов российских вузов в Казахстане.