Киев, 30 мая, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Руководство социальной сети «ВКонтакте» планирует в ближайшее время закрыть свой офис в Киеве. Об этом vc.ru сообщил источник внутри компании и подтвердил участник рынка, знакомый с ситуацией.

ВКонтакте заблокирован

По данным собеседников издания, часть сотрудников соцсети сократят, а некоторых работников рекламных отделов могут перевести в московский офис.

В то же время, представитель «ВКонтакте» Евгений Красников не смог подтвердить закрытие офиса соцсети в Киеве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая 2017 г. президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому ряд интернет-компаний РФ, в том числе и «Яндекс», попали под запрет. Украинские интернет-провайдеры были обязаны заблокировать доступ к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисам «Яндекс» и Mail.ru.

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