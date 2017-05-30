Вашингтон, 30 мая, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует отменить ряд политических шагов в отношении Кубы, ранее реализованных его предшественником в Белом доме Бараком Обамой, сообщает канал HispanTV со ссылкой на американское издание The Daily Caller.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

По данным неназванных источников, авторами этой инициативы являются республиканцы штата Флорида Марко Рубио и Марио Диас Баларт, а также сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес.

Представитель экономического и коммерческого совета по делам Кубы Джон Кавулич сообщил 28 мая, что еще с февраля президент Трамп был готов объявить об изменениях политики в отношении Кубы, однако «вмешивались проблемы, не связанные с Кубой».

«Правительство Трампа было готово с февраля 2017 года объявить об изменениях, но вопросы, не имеющие отношения к Кубе, это предотвращали», — заявил Кавулич.

Он также добавил, что администрация обнародует «расширение ограничений поездок на Кубу» и «сосредоточится на удушении связей предприятий, контролируемых Революционными вооруженными силами Республики Куба».

Напомним, будучи президентом Обама пытался продвигать различные изменения политики в отношении Кубы. Среди них знаковой стала отмена правила «мокрые ноги, сухие ноги», которое позволяло легализоваться на территории США кубинцам, незаконно пересекшим американскую границу.

Среди других нововведений Обамы стало открытие возможности посещать остров, историческое восстановление дипломатических отношений, снятие ограничений на ведение бизнеса в стране, а также разрешение на импорт определенных объемов кубинского табака и рома в Соединенные Штаты.

В декабре 2014 года президент Обама и его кубинский коллега Рауль Кастро удивили мир, объявив о скорейшей нормализации отношений между Кубой и США после паузы в 54 года.

Однако Гавана настаивала на полном восстановление связей через снятие блокады, передачу оккупированной территории Гуантанамо и прекращение вмешательства во внутренние дела острова.