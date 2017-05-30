Киев, 30 мая, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Офицеров запаса будет призывать на военную службу министерство обороны Украины, заявил 30 мая начальник Главного управления персоналом — заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко, сообщает пресс-служба МО Украины.

Naspravdi.info ВСУ в АТО

По его словам, на срочную военную службу в 2017 году будут призываться офицеры запаса, окончившие военные кафедры вузов Украины и получившие первичные офицерские звания. Срок службы для офицеров составит 18 месяцев.

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Артеменко уточнил, что офицеры запаса не будут призываться для прохождения военной службы в зоне ведения боевых действий в Донбассе — всех военнослужащих, призванных из запаса, будут отправлять на срочную служу за пределами военного конфликта в Донбассе.

«Они (офицеры запаса) также могут привлекаться к службе в АТО («антитеррористическая операция» в Донбассе), но только в добровольном порядке и после заключения соответствующего контракта», — сказал генерал-лейтенант.

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Он отметил, что на сегодня количество офицеров запаса составляет 91 тыс. 957 человек, из которых будет призвано столько, сколько необходимо для «укомплектации первичных офицерских должностей» в подразделениях ВСУ.

Напомним, многие офицеры, работающие в украинских военкоматах, промышляют тем, что за деньги подделывают документы призывникам, которые не хотят служить в украинской армии или не хотят попасть в зону ведения боевых действий в Донбассе.