Москва, 30 мая, 2017, 14:10 — ИА Регнум. Российская валюта торгуется стабильно на фоне затишья в сырьевом сегменте и невысокой торговой активности в целом. После недавнего падения вслед за ценами на нефть рубль отыгрался и, похоже, пока не собирается демонстрировать резких движений в том или ином направлении, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Международный финансовый центр (МФЦ)» Константин Жуковский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его мнению, «основной упор в поисках драйверов валюта продолжит делать в сторону рынка черного золота. Здесь после заседания ОПЕК наблюдаются безыдейные торги, хотя консолидация цен сопровождается нисходящим уклоном. Это подрывает потенциал роста рубля, но пока негатив остается умеренным, давление этого фактора будет незначительным. Более того, после текущего застоя котировки вполне способны перейти к дальнейшему восстановлению, если сланцевые производители США умерят пыл».

«Что касается темы монетарной политики ФРС США, то широко ожидаемое повышение ставки не окажет серьезного воздействия на российскую валюту. Во-первых, этот шаг уже заложен в цены, а во-вторых, дабы не подпитывать рынки потенциально ложными надеждами, регулятор вряд ли станет проявлять откровенно агрессивный настрой в отношении дальнейшей нормализации денежно-кредитной политики, опасаясь выхода слабых экономических показателей в будущем. А значит, у доллара не будет поводов для активного роста», — пояснил эксперт.

«Между тем, несмотря на многочисленные предупреждения о раздувании спекулятивного пузыря на фоне активного применения стратегии керри-трейд, в рамках этих сделок рубль остается привлекательным для инвесторов, которые продолжают зарабатывать на разнице процентных ставок. Процесс дальнейшего снижения ставок, анонсированный Банком России, будет протекать плавно и не отпугнет игроков с рынка», — считает Жуковский.

«В краткосрочной перспективе отечественная валюта, скорее всего, продолжит консолидацию в ожидании более четких сигналов с рынка нефти. Влияние на котировки черного золота в ближайшее время окажут данные Американского института нефти, а завтра — Минэнерго по запасам углеводородов. Если результаты покажут сильное отклонение от прогнозов, возможны краткосрочные волатильные движения цен, что может внести некоторое оживление и в динамику рубля», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 30 мая Центробанк РФ понизил официальный курсы доллара США и евро. Доллар США подешевел на 4,54 копейки и составил 56,7106 рубля. Евро опустился на 30,05 копейки — до 63,3684 рубля.

Читайте также: «У рубля нет потенциалов к росту»