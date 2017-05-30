Москва, 30 мая, 2017, 14:06 — ИА Регнум. В вопросе инфляции нужно обращать внимание не на то, какой показатель в итоге достигнут, а на то, за счет чего его удалось достичь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 мая заявил профессор кафедры прикладной макроэкономики НИУ ВШЭ Игорь Николаев, комментируя заявления глава Сбербанка Германа Грефа о негативном влиянии быстрого снижения инфляции на российскую экономику.

ИА REGNUM Рубль

О пагубном влиянии снижения инфляции на российскую экономику 30 мая заявил Герман Греф. По его словам, достижение целевого показателя не приведет страну к экономическому росту, а негативная отдача от такого низкого показателя инфляции будет заметна ближе к 2019 году.

«Когда инфляция достигает целевого значения в 4%, но при этом снижаются реальные располагаемые денежные доходы населения и сохраняется высокая ключевая ставка, то становится понятно, что цена этих 4% слишком высока», — считает Николаев.

По его словам, доходы населения падают уже четвертый год подряд и только за январь-апрель 2017 года они сократились на 2,2% в годовом выражении.

«Эти 4% превращаются в своего рода самоцель, но что толку от низкой инфляции, если реальные доходы, в которых учтена эта самая инфляция, падают, если на потребительской активности это снижение никак не сказывается», — отмечает Николаев.

По его словам, далеко не все граждане сегодня могут купить необходимые им товары, что подтверждают показатели розничного товарооборота. Таким образом, торговля не может выполнять функции драйвера экономического роста, что тормозит развитие страны в целом.

«Кроме того, при низкой инфляции и высокой ключевой ставке, за счет которой этого показателя инфляции и удалось добиться, ослабевает инвестиционная активность Зато появляется благодатная почва для carry trade (покупка высокодоходной и продажа низкодоходной валюты) и прочих операций со спекулятивным капиталом, которые формируют структурный перекос», — продолжает Николаев.

В итоге, считает он, такие радикальные действия по снижению инфляции до запланированных 4% приведут к стагнации экономического роста.

«Инфляция, достигнутая таким путем, оставит нас болтаться около нуля — будет виден то небольшой рост, то небольшое падение, но в целом, в экономике создастся ситуация, которая нас не может и не должна удовлетворять», — уверен Николаев.

По прогнозам Центробанка, инфляция по итогам 2017 года должна составить 4−4,2%. Впрочем, как отмечали ранее в Минэкономразвития, целевого показателя удалось достичь уже в мае. В ЦБ также не исключают, что по итогам года инфляция может снизится еще динамичнее — до 3,8%.