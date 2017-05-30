Томск, 30 мая, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Томь» получил лицензию на право участия в матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на будущий сезон. Об этом сообщается на сайте администрации Томской области.

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Клуб погасил задолженность по исполнительному производству на сумму более 130 миллионов рублей и, тем самым выполнил основные требования РФС к лицензированию клубов.

«Сегодня, 30 мая, в Москве состоялось заседание апелляционного комитета Российского футбольного союза, на котором было решено выдать ФК «Томь» лицензию на предстоящий футбольный сезон», — говорится в сообщении.

Кроме того, по словам члена совета директоров ФК «Томь» Чингиса Акатаева, это позволило не только получить лицензию для участия в ФНЛ, но и снять арест с активов клуба.

Ранее сообщалось, что клуб из Томска испытывает финансовые трудности. В частности, были долги перед футболистами по зарплате, из-за чего ряд игроков расторгли контракты с клубом. В середине мая РФС отказал «Томи» в выдаче лицензии на выступления в сезоне 2017/2018.

Напомним, что по итогам сезона 2016/2017 томский клуб занял последнее место в Премьер-Лиге и покинул элитный дивизион.