Робот-священник создан в Германии — видео
Берлин, 30 мая, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Священник-андроид, созданный немецкими специалистами, начал работать в одной из церквей в центре города Виттенберг (Германия). Об этом сообщают во вторник, 30 мая, Вести.Ru.
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Робот-священник
«Квадратный робот с железными руками, лампочкой вместо носа, круглыми глазами и дисплеем на животе приветствует прихожан и благословляет их», — говорится в сообщении.
Кроме того, робот-священник, разговаривающий как женским, так и мужским голосом, может распечатать выбранное изречение из Библии.
Отмечается, что некоторые прихожане одобрили такое нововведение, другие не могут воспринимать благословение от машины.
Видео обнародовано на портале YouTube.