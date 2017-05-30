Берлин, 30 мая, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Священник-андроид, созданный немецкими специалистами, начал работать в одной из церквей в центре города Виттенберг (Германия). Об этом сообщают во вторник, 30 мая, Вести.Ru.

Blikk.hu Робот-священник

«Квадратный робот с железными руками, лампочкой вместо носа, круглыми глазами и дисплеем на животе приветствует прихожан и благословляет их», — говорится в сообщении.

Кроме того, робот-священник, разговаривающий как женским, так и мужским голосом, может распечатать выбранное изречение из Библии.

Отмечается, что некоторые прихожане одобрили такое нововведение, другие не могут воспринимать благословение от машины.

Видео обнародовано на портале YouTube.