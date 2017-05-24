Вильнюс, 30 мая, 2017, 13:55 — ИА Регнум. В Литву прибыло около 200 военнослужащих из батальона Телемарк и подразделений Северной бригады норвежской армии, которые будут служить в боевой группе батальона передовых сил НАТО в Литве. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 30 мая, в Минобороны Литвы.

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Норвежская военная техника в Клайпедский морской порт была доставлена ранее. Норвежцы привезли в Литву около 60 единиц военного транспорта — танки Leopard, пехотные боевые машины CV 90, броневики М113, грузовые и легковые транспортные средства

Сейчас в боевой группе батальона передовых сил НАТО в Литве уже дислоцировано более 450 немецких, 100 бельгийских, 250 нидерландских военных.

В 2017—2018 годах в боевой группе батальона НАТО будут служить военнослужащие Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Хорватии и Франции. В Литве боевой группой батальона руководит Германия.