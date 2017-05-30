Кострома, 30 мая, 2017, 13:52 — ИА Регнум. Рыбоводческим предприятиям Костромской области помогут выплатить кредиты на развитие — об этом 29 мая сообщили в пресс-службе губернатора. В рамках программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» производства получат субсидии в размере 70% и 100% от ключевой ставки ЦБ РФ, определенной на дату подписания кредитного договора.

(сс) delo Улов

Рассчитывать на поддержку могут предприятия, занимающиеся рыбоводством и разведением осетровых. Выплаты будут выдаваться по договорам, заключенным в российских банках не раньше 1 января 2014 года. Государственные средства пойдут на погашение кредитов на корма, аквакультуру, приобретение техники, транспортных средств и оборудование для разведения рыб. Субсидии на реставрацию и строительство получат объекты рыбоводной инфраструктуры.

Напомним, что программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса» утверждена правительством РФ 15 апреля 2014 года. По данным Сomrates рыбоводством в костромской области занимаются 12 хозяйств. с января по апрель оборот организаций рыбоводства Костромской области составил 37,6 млн рублей, увеличившись, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 12,2%.

В 2016 году в области произвели 591 тонну товарной рыбы (-30% к показателям 2015 года). В целом по Костромской области действует 2 предприятия по содержанию и разведению рыбы и 2 крестьянских хозяйства.