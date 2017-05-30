Москва, 30 мая, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Официальные дилерские центры PSA Groupe в июле 2017 года начнут продавать новые версии коммерческих автомобилей Peugeot Expert и Citroen Jumpy, об этом 30 мая сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

peugeot.ru Peugeot expert tepee 2017

В базовой комплектации автомобили получат двигатель объемом 1,6 л и мощностью 90 л.с., а также ручную коробку передач. Стоимость начального варианта составит 1 млн 299 тыс. 900 рублей.

Обладатели базового набора получат регулируемый по высоте и вылету руль, обогреваемые зеркала с электроприводом и импульсные электростеклоподъемники. Также в машине будут круиз-контроль, система контроля усталости водителя, ABS и ESP, за безопасность водителя и пассажира будут отвечать фронтальные подушки безопасности.

Сообщается, что автомобили адаптированы к российским условиям — подвеска машин усилена, увеличен клиренс, увеличена емкость аккумулятора, двигатель получил защиту картера, есть такие функции как предпусковой догреватель дизельного двигателя и обогревание зоны покоя щеток стеклоочистителей.

Автомобили будут доступны в трех вариантах длины и двух вариантах полной массы — до 2,5 т и более 3 т. В зависимости от длины полезный объем фургона составит от 4,6 до 6,6 кубических метров.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что завод «ПСМА рус» (70% которого принадлежит PSA Groupe, а 30% — Mitsubishi) в Калуге приостановил производство на три недели и что возможно на нем будет начато производство легких коммерческих автомобилей.