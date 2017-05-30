Брюссель, 30 мая, 2017, 13:49 — ИА Регнум. Граждане ЕС получат бесплатный доступ в интернет в 8 тыс. общественных заведениях, передает Der Focus.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Об этом представители всех стран ЕС, Еврокомиссии и Европарламента договорились в Брюсселе 29 мая.

Согласно официальным данным Еврокомиссии, все стороны, включая оба органа союза согласны выделить €120 млн на реализацию инициативы «WiFi4EU» (что означает — высокоскоростной интернет для ЕС).

«Цель данной инициативы — обеспечить до 2020 года свободный доступ к высокоскоростному интернету в восьми тыс. общественных заведениях по всему Евросоюзу», — отмечает председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Все детали реализации данной инициативы страны должны обсудить до конца 2017 года.