Брянск, 30 мая, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Одиночный пикет против действий Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ Анны Кузнецовой прошел в Брянске 30 мая. Он состоялся на площади Ленина около администрации города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM активисты регионального отделения общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление».

Брянский региональный совет «Российского Всенародного Сопротивления» Пикет в Брянске против детского омбудсмена Анны Кузнецовой

Как рассказал активист Андрей Трубников, причиной для пикета послужила закрытость решений детского омбудсмена — меры, которые касаются всех родителей, живущих в России, принимают в закрытом режиме. Сообщество не может не только повлиять на них, но и даже ознакомиться с положениями, которые, к примеру, прописаны в Стратегии в интересах детства. При этом активисты имеют все основания полагать, что в документе могут появиться предпосылки для внедрения ювенальной юстиции.

«К сожалению, эта стратегия не согласована с родительской общественностью, мы не можем ни текст этой стратегии увидеть, у родителей нет возможности повлиять на то, чтобы в ней было отражено мнение родителей, — рассказал Андрей Трубников. — У нас есть обоснованные опасения, что в этой стратегии могут содержаться ювенальные рамки, для того чтобы нарастить внедрение ювенальной юстиции в России».

Попытки внедрить ювенальную юстицию, по мнению эксперта, были и ранее, к примеру, принятие закона №323, согласно которому за воспитательный шлепок жителей могли лишить родительских прав.

«После принятия поправок ситуация резко ухудшилась, положение родителей стало намного хуже», — считает Андрей Трубников.

К тому же, вопросы вызывает и анализ изъятия детей из семей. По данным РВС, выявлено более пятисот ювенальных случаев, связанных с изъятием детей и угрозой изъятия детей. Анна Кузнецова считает, что таких случаев — единицы.

«Мы видим, что Уполномоченный, который так себя проявил, делает следующий шаг — отдает на подпись президента стратегию. Текст мы не видели, авторов не знаем, влиять на нее не можем. Но прошлая стратегия уже содержала ювенальные рамки: например, в рамках этой стратегии пытались принять ювенальные законы о социальном патронате и о навязывании семье социальных услуг: если семья отказывается от социальной услуги, которую предлагает чиновник, семью могут признать социально неблагополучной».

ИА REGNUM напоминает, что пикеты против деятельности детского омбудсмена проходят во многих регионах России — от Москвы и Брянска до Хабаровска.

Ранее скандал вокруг детского омбудсмена разразился после того, как был обнародован доклад по анализу практики изъятия несовершеннолетних детей из семей. В докладе по итогам проверки говорится лишь о единичных случаях незаконного изъятия детей из семей, тогда как на деле, по данным общественников, таких случаев уже десятки. В итоге ряд родительских организаций покинули состав совета при уполномоченном в знак протеста.

К примеру, 18 мая 2017 года было опубликовано открытое письмо председателя «Родительское Всероссийское Сопротивление» Марии Мамиконян, адресованное Уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой, в котором общественница заявила о своем выходе из Общественного совета при Уполномоченном.