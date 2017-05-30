«Меры, касающиеся всех родителей в России, принимаются в закрытом режиме»
Брянск, 30 мая, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Одиночный пикет против действий Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ Анны Кузнецовой прошел в Брянске 30 мая. Он состоялся на площади Ленина около администрации города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM активисты регионального отделения общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление».
Как рассказал активист Андрей Трубников, причиной для пикета послужила закрытость решений детского омбудсмена — меры, которые касаются всех родителей, живущих в России, принимают в закрытом режиме. Сообщество не может не только повлиять на них, но и даже ознакомиться с положениями, которые, к примеру, прописаны в Стратегии в интересах детства. При этом активисты имеют все основания полагать, что в документе могут появиться предпосылки для внедрения ювенальной юстиции.
«К сожалению, эта стратегия не согласована с родительской общественностью, мы не можем ни текст этой стратегии увидеть, у родителей нет возможности повлиять на то, чтобы в ней было отражено мнение родителей, — рассказал Андрей Трубников. — У нас есть обоснованные опасения, что в этой стратегии могут содержаться ювенальные рамки, для того чтобы нарастить внедрение ювенальной юстиции в России».
Попытки внедрить ювенальную юстицию, по мнению эксперта, были и ранее, к примеру, принятие закона №323, согласно которому за воспитательный шлепок жителей могли лишить родительских прав.
«После принятия поправок ситуация резко ухудшилась, положение родителей стало намного хуже», — считает Андрей Трубников.
К тому же, вопросы вызывает и анализ изъятия детей из семей. По данным РВС, выявлено более пятисот ювенальных случаев, связанных с изъятием детей и угрозой изъятия детей. Анна Кузнецова считает, что таких случаев — единицы.
«Мы видим, что Уполномоченный, который так себя проявил, делает следующий шаг — отдает на подпись президента стратегию. Текст мы не видели, авторов не знаем, влиять на нее не можем. Но прошлая стратегия уже содержала ювенальные рамки: например, в рамках этой стратегии пытались принять ювенальные законы о социальном патронате и о навязывании семье социальных услуг: если семья отказывается от социальной услуги, которую предлагает чиновник, семью могут признать социально неблагополучной».
ИА REGNUM напоминает, что пикеты против деятельности детского омбудсмена проходят во многих регионах России — от Москвы и Брянска до Хабаровска.
Ранее скандал вокруг детского омбудсмена разразился после того, как был обнародован доклад по анализу практики изъятия несовершеннолетних детей из семей. В докладе по итогам проверки говорится лишь о единичных случаях незаконного изъятия детей из семей, тогда как на деле, по данным общественников, таких случаев уже десятки. В итоге ряд родительских организаций покинули состав совета при уполномоченном в знак протеста.
К примеру, 18 мая 2017 года было опубликовано открытое письмо председателя «Родительское Всероссийское Сопротивление» Марии Мамиконян, адресованное Уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой, в котором общественница заявила о своем выходе из Общественного совета при Уполномоченном.