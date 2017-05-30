Саратов, 30 мая, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Саратовский региональный «Общественный комитет по противодействию коррупции» («ОКПК») направил в адрес начальника Приволжской железной дороги Сергея Альмеева официальное обращение, в котором от лица жителей Саратова «убедительно просит» отремонтировать перроны, облагородить туннель и территорию вокзала, передает ИА REGNUM.

Официальное обращение саратовского регионального «Общественного комитета по противодействию коррупции» начальнику Приволжской железной дороги Сергею Альмееву

«Например, перрон №5 встречает пассажиров разбитым асфальтом, по которому не только сложно провезти багаж, но и трудно передвигаться, так как асфальтовое покрытие не менялось уже многие годы, — написано в документе, подписанном председателем «ОКПК» Кирилом Егоровым. — В туннеле от перрона до вокзала с потолка сочится вода, а большие трещины между потолочными плитами внушают страх при прохождении под ними. Хотя в начале текущего года начальник дирекции железнодорожных вокзалов Виталий Вотолевский сообщил губернатору Саратовской области Валерию Радаеву о принятии решения о проведении работ по благоустройству здания саратовского вокзала, до сих пор, к большому сожалению, видимых результатов его обещаний мы не наблюдаем».

Как указано в документе, в 2017 году по проекту голландского архитектурного бюро для совместной программы развития городской среды АИЖК и КБ «Стрелка» были произведены работы по тестовому благоустройству Привокзальной площади в Саратове. По замыслу разработчиков проекта, Привокзальная площадь должна представлять функциональное и эффективно работающее пространство для движения транспорта и пешеходов.

«Вокзал, так же, как и аэропорт — «лицо» города. Именно с них начинается знакомство с городом и складывается первое впечатление о городском пространстве у туристов и гостей города, а также создаётся настроение у саратовцев, возвращающихся из поездок. «Входные ворота» Саратова должны быть красивы, удобны и функциональны», — разъясняют общественники начальнику Приволжской железной дороги Сергею Альмееву. — Но пока, к большому сожалению, люди приезжающие в Саратов по железной дороге, с первых же минут, как только выходят из поезда, попадают в необустроенное, грязное и неприветливое пространство».

«Жители Саратова убедительно просят Вас произвести ремонт перронов железнодорожного вокзала, а также облагородить внешний вид туннеля, соединяющего перроны с самим зданием», — резюмируют борцы с коррупцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года в Саратовской городской думе обсуждался вопрос реконструкции железнодорожного тоннеля, соединяющего автовокзал и железнодорожный вокзал. Городскому руководству предстоит соблюсти требования федерального законодательства, согласно которым, для обеспечения мер безопасности территорию автовокзала планируется в ближайшем будущем огородить забором и установить систему пропускного контроля, что создаст дополнительные препятствия для жителей, которые по тоннелю выходят с автовокзала на Привокзальную площадь для следования в другие районы города. Также остро стоит вопрос благоустройства прилегающих территорий.