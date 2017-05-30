Казань, 30 мая, 2017, 13:27 — ИА Регнум. Федеральный бюджет поможет с техническим перевооружением Казанского порохового завода, к которому накопились претензии у Ростехнадзора. Вечером 29 мая на сайте госзакупок появилась информация о тендере на поставку технологического оборудования. Торги пройдут в форме закрытого аукциона. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, максимальная стоимость контракта составляет 34 045 844,75 руб.

TY-214 ФКП «Казанский государственный казённый пороховой завод», символическая арка

Как сообщает ИА REGNUM , ранее в этот же день был обнародован доклад Приволжского управления Ростехнадзора, где отдельное место отводилось ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» и его неудовлетворительному техническому состоянию. Специалисты, в частности,отметили, что износ основного техоборудования завода уже составил 90%.

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Заказчиком объявленного аукциона выступает Минпромторг РФ. Победителя определят 5 июля, но подробности закупки в связи со спецификой предприятия не сообщаются. Известно лишь то, что закуп оборудования происходит в рамках реконструкции и технического перевооружения производства и испытательной станции с проведением мероприятий по обеспечению безопасности завода.

Напомним, 21 декабря 2016 года на ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» (ФКП «КГКПЗ») произошёл взрыв с возгоранием, в результате чего было разрушено здание. Один работник погиб, а второй был доставлен в больницу с переломами. Следующее ЧП, пожар на площади 400 кв. метров, случилось вечером 24 марта 2017 года. Пожару была присвоена третья категория сложности из четырёх.

Всего, начиная с 2013 года, на предприятии произошло семь аварий. Расследование двух последних всё ещё продолжается.