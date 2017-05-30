Москва, 30 мая, 2017, 13:24 — ИА Регнум. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Sputnik и Russia Today являются органами пропаганды — это отражение инерции антироссийской кампании, начатой при 44-м американском президенте Бараке Обаме, сообщил журналистам 30 мая министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Я думаю, что здесь, в этих оценках, отразилась известная инерция антироссийской кампании, которую развязала еще администрация Обамы и которая захватила ряд других стран, в том числе в Европе, — сказал Лавров. — И из этой инерции наши западные партнеры никак не могут выбраться».

Напомним, в ходе переговоров, которые впервые состоялись между российским президентом Владимиром Путиным и Макроном, французский президент сказал:

«Russia Today и Sputnik ведут себя не как пресса, а как агенты влияния и органы пропаганды, причем лживой пропаганды».

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Комментируя заявление Макрона, главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян сказала, что все это — моветон.

«Дешевый водевиль про RT и Sputnik в исполнении французского президента», — написала она в соцсети.