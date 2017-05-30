Калуга, 30 мая, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Более 30 жизненно важных лекарственных препаратов для лечения тяжелых бактериальных и грибковых инфекций, сердечно-сосудистых, воспалительных и онкологических заболеваний (инъекционные лекарственные формы), треть из которых сейчас не производится в России, будут выпускаться на новом фармацевтическом заводе под Калугой. Церемония закладки первого камня состоялась сегодня, 30 мая в калужском индустриальном парке «Ворсино», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

REGNUM На церемонии

Новое фармпредприятие — это совместный проект российской фармацевтической компании «НоваМедика», портфельной компании Роснано и компании Pfizer. Соглашение о партнерстве акционеры подписали в декабре 2016 год, после чего Pfizer передал НоваМедике права на производство препаратов. Большинство из них входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), некоторые также включены в российский перечень обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС) и в программу «7 нозологий».

Планируемая мощность будущего фармзавода — более 38,5 млн единиц продукции (ампул и флаконов) в год. Общая площадь строений производственных и вспомогательных зданий и сооружений составит около 23 000 кв. м.

Линии планируется оснастить технологическим оборудованием ведущих европейских производителей. Завершить строительство завода намерены к 2020 году. Сообщается, что он будет соответствовать требованиям не только российских, но также европейских и евразийских стандартов по производства лекарственных средств.

В церемонии закладки первого камня приняли участие председатель правления УК «РОСНАНО», председатель совета директоров компании «НоваМедика» Анатолий Чубайс, губернатор области Анатолий Артамонов, представители компании Pfizer и российского профессионального фармсообщества.

REGNUM Выступление перед прессой

«НоваМедика» быстро набирает обороты — в апреле 2017 года состоялся запуск Технологического центра с R&D-лабораториями и пилотным производством, где уже разрабатываются инновационные лекарственные формы. Прошло чуть больше месяца, и мы открываем новую страницу — даем старт строительству GMP-завода в партнерстве с гигантом мировой фарминдустрии, компанией Pfizer. Со стороны Pfizer к проекту подключились профессионалы с огромным опытом из разных стран мира, чтобы калужский завод был спроектирован безупречно со всех точек зрения. Эта совместная работа уже дала команде «НоваМедика» бесценный опыт, а нам — уверенность, что проект будет реализован успешно и с большой эффективностью. «НоваМедика» планирует инвестировать в строительство калужского фармацевтического завода порядка 6 млрд рублей», — заявил журналистам Анатолий Чубайс.

«Планы компании «НоваМедика» совпадают с нашими. На создаваемом производстве планируется выпуск тех лекарственных средств, которые еще у нас не производятся. Мы желаем компании успехов в реализации проекта. Со своей стороны область готова оказать партнерам необходимое содействие», — в свою очередь подчеркнул калужский губернатор Анатолий Артамонов.

Напомним, фармацевтический кластер создан в Калужской области шесть лет назад. Предприятия кластера выпускают более 140 лекарственных препаратов и фармсубстанциина. Всего объем работ и услуг в кластере «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» составил более 27, 5 млрд рублей. В 2016 году Министерство экономического развития РФ признало калужский кластер фармацевтики лидером инвестиционной привлекательности мирового уровня.