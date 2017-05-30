Киев, 30 мая, 2017, 13:25 — ИА Регнум. Начать производить продукцию оборонного назначения для Североатлантического Альянса предложило «Укроборонпрому» агентство НАТО по поддержке и снабжению (АНПС), сообщает 29 мая пресс-служба украинского оборонного холдинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ветры

Согласно сообщению, предложение АНПС означает, что «Укроборонпром» может получить разрешение на участие в тендерах на поставку оборонной продукции странам-членам и партнерам НАТО. Отмечается, что для этого украинские оборонные предприятия должны перейти на стандарты НАТО в производстве продукции.

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В пресс-службе добавили, что в украинском холдинге начата подготовка нормативно-правовой базы, позволяющая сотрудничать Украине и АНПС. Также 40 предприятий «Укроборонпрома» получили доступ к главному каталогу НАТО по логистике.

Напомним, Украина тесно сотрудничает с НАТО по различным вопросам, хотя альянс и отказывается принимать Украину в свои члены. Так, 448 солдат ВСУ участвуют в девяти международных операциях, в том числе и в миротворческих миссиях Североатлантического Альянса.

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