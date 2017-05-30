Калуга, 30 мая, 2017, 13:16 — ИА Регнум. При этом сообщается, что сотрудники предприятия, занятые в офисах и технические специалисты продолжат свою работу в прежнем режиме.

Autonews58.ru Остановка производства в «ПСМА рус»

Существующий график работы предприятия предполагает, что будет семь дней простоя, оплата труда работников будет произведена в соответствии с действующим законодательством, им будет оплачено 2/3 средней зарплаты.

На данный момент остановлены две линии конвейера, на которых собираются модели Peugeot 408, Citroen С4 и Mitsubishi Outlander.

Пока не называются причины, по которым производство было приостановлено, но «Ведомости» сообщают со ссылкой на источник, близкий к предприятию, что в ближайшее время на заводе могут начать производство легких коммерческих автомобилей (LCV).

Напомним, 26 апреля СМИ сообщали, что в ближайшее время завод перейдет на новый, более экономичный режим работы и рабочие получат запланированный отпуск, но в последующий период им придется его отрабатывать.

«ПСМА рус» является совместным предприятием PSA Group и Mitsubishi Motors Corporation, французскому концерну принадлежит около 70% компании, а Mitsubishi — 30%.