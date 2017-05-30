Куньмин, Китай, 30 мая, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Юньнань сообщила об очередном нападении дикого слона на местного жителя. 43-летний Ли Нюша получил серьезные травмы в результате атаки дикого животного. В настоящее время мужчина находится в больнице, его жизни ничто не угрожает.

(сс) Christoph Wilhelms Нападение слона

Фермер подвергся атаке во время работы на каучуковой плантации на территории уезда Сишуанбанна. Группа из шести диких слонов вышла на границу плантации, мужчина, заметив животных, начал спасаться бегством, один из слонов отделился от группы и нанес фермеру серьезные травмы, пишет «Наньцзао жибао».

Травмированному мужчине удалось доползти до реки, где ему на помощь пришли местные рыбаки. В результате медицинского осмотра было установлено, что у мужчины сломаны 11 ребер.

Как отмечают специалисты, участившиеся случаи нападения слонов на фермеров в провинции Юньнань связаны с тем, что дикие животные в поисках еды идут к окраинам населенных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, предыдущее нападение на человека со стороны диких слонов произошло 29 марта. В результате инцидента житель поселка Цзинхун был госпитализирован с ранами в области брюшной полости.