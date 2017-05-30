Киев, 30 мая, 2017, 13:15 — ИА Регнум. «Украинские власти должны сделать все возможное, чтобы не допустить разделения страны колючей проволокой, как это произошло в Грузии». Об этом 30 мая в эфире украинского канала «112 Украина» заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, посещая административную границу между Грузией и Южной Осетией.

Arnaud DG Украинский пограничный столб

По его словам, Украине необходимо военным путем восстановить контроль над своей границей.

«Мы видим колючую проволоку, которая отгораживает всю «оккупированную» территорию. Эта колючая проволока является символом «оккупационной политики» Российской империи. И здесь мы видим, чем заканчиваются «оккупационные» действия, когда разделено село, когда люди, которые находятся по ту сторону колючей проволоки. Тут находится местный житель, у него нет возможности прийти на могилу своих родителей, прийти в больницу, которая находится в селе, потому что село разделено колючей проволокой. Главный вывод, который я могу сделать после посещения этой территории: нам надо сделать все возможное, чтобы не допустить, чтобы Украина разделялась колючей проволокой, сделать все возможное, освобождая наши земли, наши территории, восстанавливая контроль над украинскими границами украинскими войсками», — сказал Парубий.

Он отметил, что Женевский формат переговоров по решению военного конфликта в Грузии не позволил стране восстановить территориальную целостность.

«Есть Женевский формат, в котором с 2008 года ведутся переговоры. Эти переговоры обеспечивают гуманитарную миссию. Женевские переговоры обеспечивают коммуникацию, безопасность граждан, которые находятся на прилегающей территории, но, к сожалению, этот формат не позволил решить ключевую задачу — освобождение «оккупированных» территорий. Конечно, нет какого-то универсального метода, но можно наверняка сказать, что это должно быть главной целью для украинской власти, украинского государства — освобождение украинских земель», — добавил Парубий.

Он также проинформировал, что за последние три пленарные недели Рада примет новые законы в налоговой и банковской сферах.

«Это будет целый ряд блоков, которые уже спланированы. Будет избрание омбудсмена, блок в налоговой политике, блок в банковской деятельности», — подытожил Парубий.

Напомним, 30 мая спикер Верховной Рады Парубий совершил визит в Тбилиси, где проходит сессия Парламентской ассамблеи НАТО. Ранее, в ходе заседания ПА НАТО украинская сторона передала членам национальных делегаций ассамблеи НАТО аналитический доклад якобы о связи России с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Украина заинтересована в изучении опыта Хорватии в поддержке переселенцев, обмене пленными, решении проблем интеграции возвращенных территорий. По его словам, Хорватия поможет Украине подготовить квалифицированные кадры, которые будут заниматься реинтеграцией временно неподконтрольных украинскому правительству территорий.

«Хорватские преподаватели готовы приезжать в Украину и преподавать дисциплины, связанные с постконфликтным урегулированием. К слову, в этом году будет первый набор студентов по специальности «Урегулирование конфликтов и медиация» в Киевский политехнический университет», — рассказал Тука.