Москва, 30 мая, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Цены на нефть 30 мая возобновили снижение в ожидании публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Сейчас это основной фактор, который будет влиять на нефтяные котировки, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко.

Добыча сланцевой нефти

По его словам, «Если запасы покажут либо рост или незначительное снижение, например, на волне повышения запасов бензина, то это будет причиной для продолжения снижения нефтяных цен».

«Важной причиной, сдерживающей снижение предложения нефти на мировом рынке, по-прежнему остается активность американских «сланцевиков». Представленные 26 мая данные от Baker Hughes по количеству действующих буровых вышек показали их рост с 720 штук до 722. Это не так много, но в данном случае важной является тенденция», — пояснил Костенко.

«Цены на нефть в лучшем случае будут удерживаться выше уровня в 50 долларов за баррель, но, если предложение нефти на мировом рынке не будет сокращаться, можно предположить дальнейшее падение цен на черное золото», — считает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 30 мая мировые цены на нефть снижаются на фоне вновь появившихся ожиданий отдельных инвесторов дальнейшего роста предложения на нефтяном рынке. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,32% — до $52,47 за баррель. Цена нефти марки WTI уменьшилась 0,02%, до $49,79за баррель.

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