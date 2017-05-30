Манила, 30 мая, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Вооруженные силы Филиппин призвали террористов, занимающих город Марави, сложить оружие, сообщает 30 мая Reuters.

Defenceforumindia.com Терористы из ИГИЛ (запрещенная в России организация)на улицах филиппинских городов

Противостояние между правительственными войсками и террористам из группировки «Маутэ» продолжаются уже восемь дней, в боевых действиях задействована бронетехника и вертолеты.

Правительство утверждает, что оно близко к освобождению Марави от боевиков, присягнувших «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы призываем остальных террористов сдаться, пока у них есть на то возможность», — заявил представитель военных бригадный генерал Реституто Падилла.

С момента вспыхнувших боевых действий погибли более 100 человек, большая часть из которых составляют террористы. Многие жители города превратились в беженцев.

Напомним, нападение террористов из группировки «Маутэ», присягнувшей «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на город Мурави началось 23 мая, в это время президент Филиппин Родриго Дутерте находился с официальным визитом в Москве. Он был вынужден прервать свой визит.