Одесса, Украина, 30 мая, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Украинский музыкант Иван Дорн отменил концерт в клубе Ibiza в Одессе, запланированный на 9 июня 2017 г. Об этом сообщил сам артист на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Mary Mitso Иван Дорн

"Многочисленные открытые угрозы о готовящихся провокациях вынуждают нашу команду отменить концерт 9-го июня в одесском клубе Ibiza», — написал музыкант.

Дорн добавил, что он не может подвергнуть опасности своих фанатов и «допустить отработку спецэффектов со слезоточивым газом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая представители радикальных организаций не пустили поклонников на концерт украинской певицы Светланы Лободы, который должен был состояться в городе Ивано-Франковске (Украина). «Активисты» решили наказать певицу за то, что она выступала с концертами в России.