Киров, 30 мая, 2017, 13:01 — ИА Регнум.

В Кировской области 1 июня будет запрещена продажа алкоголя в розницу. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, запрет вводится в соответствии с региональным законом «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Кировской области».

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В Международный день защиты детей розничная продажа алкоголя будет запрещена во всех торговых объектах на территории области, за исключением предприятий общественного питания.

За нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной может быть назначен административный штраф на должностных лиц в размере от 5000 до 10 000 рублей, на юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая 2017 года глава ЦРНАП Павел Шапкинзаявил о подготовленном законопроекте, предлагающем запретить трансляцию по телевидению материалов, содержащих процесс употребления алкоголя, с 06:00 до 23:00. Речь идет о теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах. Было предложено внести соответствующие поправки в закон «О средствах массовой информации».

Письмо с просьбой поручить уполномоченным ведомствам дать оценку этой инициативе было направлено российскому премьер-министруДмитрию Медведеву.

На сегодняшний день 70% жителей России в той или иной мере употребляют алкогольные напитки. Их них 30% опрошенных позволяют себе выпить реже, чем раз в месяц. 16% выпивают примерно раз в месяц, 18% — один-два раза в месяц, 6% респондентов — несколько раз в неделю.