Ярославль, 30 мая, 2017, 12:57 — ИА Регнум. В Ярославле обнародовали сведения о доходах, расходах, об имуществе муниципалитета города Ярославля, их супругов, несовершеннолетних детей за 2016 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете города.

City-yaroslavl.ru Депутаты Дмитрий Кузьмин (справа) и Роман Сукнев

Самым богатым депутатом городского парламента стал 42-летний руководитель рекламной фирмы «Два слона» Дмитрий Кузьмин, который в 2016 году заработал 68 миллионов рублей. Это абсолютный рекорд среди задеркларированных доходов представителей власти в регионе. Доход депутата вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, в 2015 он составил 25,4 млн. Кроме этого у него задекларировано следующее имущество: пять земельных участков, дом, два гаражных бокса, 14 нежилых помещений, квартира в пользовании и девять машин: два легковых «Мерседеса», «Опель», четыре ГАЗа, ВАЗ и грузовой ЗИЛ. Чуть меньше заработал генеральный директор Ярославского завода технологической оснастки Александр Шутов — 60,5 миллионов. Его финансовое положение также улучшилось, в 2015 году он заработал почти 43 млн. У него в собственности 13 земельных участков, два дома, два гаража, несколько зданий. Депутат Роман Галагаев заработал 23,7 миллиона рублей.

Депутат Игорь Бортников, возглавляющий компанию по продаже недвижимости, заработал 15,5 млн рублей. Нынешний глава муниципалитета Павел Дыбин в год получил 4,8 миллиона рублей, а его предшественник Павел Зарубин — 4,1 млн

Самый бедный депутат — Эдуард Авдалян. В прошлом году, согласно декларации, он заработал лишь 30 тыс рублей, а вот его жена получила почти в 60 раз больше — 1 млн 760 тысяч рублей, она владелица домов, земельных участков и автомобилей. У депутата ничего из вышеперечисленного нет.