Лондон, 30 мая, 2017, 13:06 — ИА Регнум. В Лондоне 29 мая состоялись телевизионные дебаты между лидером Консервативной партии Терезой Мэй и лидером Лейбористской партии Джереми Корбином, передает Die Welt.

Controller of Her Majesty’s Stationery Office Тереза Мэй

Нынешний премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «потрясла» публику заявлением о возможном выходе Великобритании из Евросоюза без заключения сделки с ЕС, если Лондон не будут устраивать требования Брюсселя.

«Я сделаю все возможное, чтобы сделать Brexit успешным для Великобритании», — отметил Мэй.

Джереми Корбин раскритиковал Мэй за такое заявления, потому что он уверен: сделка с Брюсселем и одобрение всех членов ЕС необходимы.

Корбин, в свою очередь, отказался в ходе дебатов комментировать ранее сказанные им слова о том, что он стремится «покончить» с монархией в стране.

Лидер лейбористов выступал за справедливость в стране и призывал к внешнеполитическим переменам.

Одним словом, оба претендента боролись за голоса избирателей как могли, пишет издание.

Досрочные парламентские выборы в Великобритании пройдут 8 июня, Тереза Мэй уверена в своей победе и надеется укрепить свои позиции.